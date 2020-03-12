أسترا الصناعية: نمو الأرباح 32% في 2019.. ولا توزيعات نقدية

أعلنت مجموعة أسترا الصناعية، اليوم الخميس، عن النتائج المالية السنوية لعام 2019، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 29.7 مليون ريال، بنسبة نمو قدرها 32%، مقارنة بصافي ربح قدره 22.5 مليون ريال خلال عام 2018.

وأظهرت البيانات المالية للشركة، المرسلة للسوق المالية السعودية تداول، أن إيرادات الشركة ارتفعت بنسبة 3.9% إلى 1.9 مليار ريال.

وعزت الشركة الارتفاع في صافي الأرباح إلى التأثير الإيجابي لارتفاع الأرباح التشغيلية والناتجة عن ارتفاع المبيعات في قطاعي الأدوية والطاقة والحديد، وانخفاض مخصص قيمة الموجودات المالية في قطاعي الأدوية والطاقة والحديد، و إنخفاض المصاريف الإدارية والعمومية في قطاعات الأدوية والطاقة والحديد والكيماويات المتخصصة.

وأوضحت الشركة أن فائض مخصصات الزكاة كان لها تأثير إيجابي على نتائج أعمال الشركة.

وأوضحت أنه كان هناك تأثير سلبي بسبب ارتفاع المصاريف الأخرى والتي زادت نتيجة سداد شركة تابعة في السودان في قطاع الأدوية القروض الممنوحة لها من قبل شركتها الأم في المملكة العربية السعودية والذي نتج عنه تحقق خسائر في حساب احتياطي تحويل عملات أجنبية.

وبالمقابل كان هناك تأثير إيجابي لإعادة تقييم استثمار وقروض الشركة لشركة التنمية لصناعة الحديد بالقيمة العادلة وفق معايير التقارير المالية الدولية مقارنة بالقيم الدفترية، والمرتبطة بتعديل أوضاع شركة التنمية لصناعة الحديد، وفقا لبيان الشركة.

وأوضحت الشركة، في بيان منفصل، أن مجلس إدارتها أوصى بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن العام الماضي، مرجعة ذلك إلى الحفاظ على الملاءة المالية للشركة.

