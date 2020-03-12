تراجع أرباح المستشفى السعودي الألماني لـ97.6 مليون ريال في 2019

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني" إلى 97.57 مليون ريال، في 2019، مقابل، 172.25 مليون ريال، في 2018، بانخفاض 43.3%.

وبلغت قيمة الأرباح المحققة في الربع الرابع من 2019، نحو 37.5 مليون ريال.

وقالت الشركة إن سبب الانخفاض في صافي الربح في 2019، مقارنة مع 2018، يعود لعدة أسباب من بينها:

1- الزيادة النسبية في الإيرادات بنسبة 7.6٪ مقارنة بالعام السابق.

2- الزيادة في تكلفة الرواتب نتيجة التعيينات الجديدة لمقدمي الخدمة الطبية والإداريين المتميزين وذلك لتحسين الكفاءة التشغيلية كما أدت زيادة تكلفة الرسوم الحكومية للعمالة إلى زيادة تكاليف الموظفين.

3- الزيادة في مصاريف الإهلاك الناتجة عن أعمال تجديدات المستشفيات والإضافات في المعدات والأجهزة الطبية والتي تهدف إلى تحسين تجربة المرضى.

4- مصروفات ما قبل التشغيل لمستشفى الدمام والتي بلغت 8 ملايين ريال خلال الربع الرابع من عام 2019

5- الزيادة في رسوم التمويل نتيجة استخدام تسهيلات بنكية إضافية.