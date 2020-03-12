هرفي توزع أرباحا نصف سنوية بـ 71 مليون ريال 

أعلنت شركة هرفي للخدمات الغذائية، اليوم الخميس، عن توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2019 تبلغ قيمتها 71.148 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في البيان أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح تبلغ 64.68 مليون سهم، لتصل حصة السهم من التوزيع نحو 1.1 ريال.

وسبق للشركة توزيع أرباح نقدية قدرها 64.68 مليون ريال سعودي عن النصف الأول من العام المالي 2019، بواقع 1 ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

ويبلغ بذلك صافي الأرباح الموزعة لمساهمي الشركة العام الماضي نحو 135.828 مليون ريال سعودي، بواقع 2.1 ريال سعودي للسهم الواحد، وبما يعادل 21% من القيمة الاسمية للسهم.