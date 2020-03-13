هذا تأثير كورونا الأبرز على طيران الإمارات

تفيد رسائل بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها رويترز، أن طيران الإمارات، إحدى أكبر شركات الطيران في العالم، تتوقع إلغاء مزيد من الرحلات، وأنها جمدت التوظيف بينما تواجه ما قد يكون أكبر تحد لها منذ سنوات، تفشي فيروس كورونا.

وتحذر شركات الطيران العالمية من وقع الوباء على أعمالها، حيث أودى بحياة أكثر من أربعة آلاف شخص وتسبب في فرض الدول قيودا صارمة على حركة السفر.

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ووصفت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، الفيروس بالجائحة، وعلقت الهند دخول معظم الأجانب، وفرضت الولايات المتجدة قيودا على الرحلات القادمة من معظم أنحاء أوروبا.

وقالت شركة الطيران في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين "هذا التحدي الأحدث يبدو أنه الأضخم الذي تواجهه طيران الإمارات والقطاع منذ سنوات عديدة".

وقالت طيران الإمارات، وهي جزء من مجموعة الإمارات التي تجاوز عدد موظفيها 100 ألف شخص بنهاية سنتها المالية الماضية في مارس/آذار 2019، إنها جمدت التوظيف.

ولم ترد حتى الآن شركة الطيران المملوكة لحكومة دبي على طلب للتعليق خارج ساعات العمل العادية.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات في رسالة أخرى بالبريد الإلكتروني: "قلصت طيران الإمارات بالفعل رحلات نقل المسافرين لشهر مارس/آذار تقليصا كبيرا عبر شبكتنا، ومن المرجح إجراء مزيد من التخفيضات مع مراجعتنا لأحدث تطورات الوضع".

وأضاف أن طلب المسافرين يتعرض لضغوط متزايدة، وأن أعمال التموين والطيران ودناتا، وهي وحدة لمجموعة الإمارات، ستشهد "تراجعات أكبر" مع قيام مزيد من شركات الطيران بتقليص الخدمات.

لكنه قال إن نشاط شحن البضائع "يبلي بلاء حسنا".

أوقفت الناقلة التي مقرها دبي الرحلات بالفعل إلى إيطاليا والكويت والسعودية وإيران ومعظم الصين، لكنها تواصل تسيير رحلات إلى بكين وهونغ كونغ.