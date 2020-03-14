البترول الكويتية: جميع مصافينا تعمل بشكل اعتيادي

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية إن العمل في مصافيها مستمر وفقا للبرنامج الموضوع.

وقالت الشركة في بيان على تويتر "عمليات الإنتاج والتصدير لن تتأثر بقرار تعطيل العمل في المؤسسات الحكومية" بحسب "رويترز".

وعلقت الكويت العمل في العديد من المؤسسات واتخذت إجراءات متعددة منها وقف الرحلات الجوية، للوقاية من فيروس كورونا.

وكان وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، قال إن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) لم نشهد مثله من قبل، حيث اجتاح العالم أجمع خلال شهرين.

وأضاف وزير الصحة خلال تصريحات لتلفزيون الكويت، أن سرعة انتشار فيروس كورونا تكمن في عدم وجود أعراض له في بداية الإصابة، مع قيام الناس بمخالطة بعضها والتواجد في تجمعات.

وناشد الوزير المواطنين والمقيمين بالمكوث في المنازل بقوله: "أستحلفكم بالله البقاء في منازلكم.. التزموا بالبقاء في بيوتكم، ويجب الالتزام بنصائح وتوجهات وزارة الصحة في هذا الشأن للحفاظ على سلامتكم".