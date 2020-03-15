أرامكو للعربية: 70 مليار ريال توزيعات أرباح متوقعة عن الربع الأول 2020

قال النائب الأعلى للرئيس للمالية في أرامكو السعودية، خالد هاشم الدباغ، إنه من المتوقع أن يعلن مجلس الإدارة عن توزيعات نقدية عن أرباح الربع الأول من العام الجاري بما يقارب 70 مليار ريال.

وأضاف في مقابلة مع قناة العربية أن من المتوقع يتم الإعلان عن أرباح الربع الأول من العام الجاري كجزء من إعلان النتائج المالية المتوقعة، وذلك في مايو المقبل، بعد اعتماد القوائم المالية.

أكبر توزيع عالميا

وفيما يتعلق بعام 2020، قال الدباغ إن الشركة تعتزم الإعلان عن إجمالي أرباح نقدية عادية بما لا يقل عن 75 مليار دولار أي ما يقارب 281 مليار ريال، بالإضافة إلى أي أرباح خاصة محتملة، وذلك عن كل عام ابتداء من 2020 حتى 2024 وذلك بشكل ربع سنوي.

وأشار إلى أن حجم التوزيعات التي أقرتها أرامكو لعام 2019، تعد أعلى من توزيع أي شركة مدرجة في العالم.

وأضاف أن توزيعات أرباح الشركة لعام 2019 بالكامل فاقت 274 مليار ريال، وتعدت الأرباح الموزعة للربع الرابع من عام 2019، نحو 50 مليار ريال.

وأشار إلى أن مجلس إدارة شركة أرامكو أعلن عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 14.8 مليار ريال، وهذه الأرباح تمثل حصة نسبية لأرباح آخر 27 يوما من 2019.

أفضل شركة طاقة

وأوضح أن صافي ربح الشركة لعام 2019، يعد "أكبر ربح لشركة في قطاع الطاقة، وليس له مثيل على مستوى العالم".

وأضاف أن قيمة التدفق النقدي الحر تراجع على أساس سنوي بنسبة 8.8% إلى 294 مليار ريال في 2019 بنسبة انخفاض 8.8%، وهو ناتج عن ظروف سوق النفط العام الماضي.

وأكد الدباغ أن هذه النتائج تأتي نتيجة استراتيجية الشركة المبنية على كفاءة التشغيل ومرونتها المالية والتزامها بتوفير الطاقة بموثوقية ومسؤولية إلى العالم.

موضوع يهمك أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، عن نتائجها المالية لعام 2019، والتي حققت الشركة خلالها صافي ربح بعد الزكاة... أرباح أرامكو 330 مليار ريال في 2019 شركات

وأوضحت أرامكو أن حجم الإنفاق الرأسمالي في العام الماضي قارب 123 مليار ريال، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 6.7% عن عام 2018.

وتتوقع الشركة أن يتراوح حجم الإنفاق الرأسمالي لعام 2020 بين 94 مليار ريال و112 مليار ريال تقريباً، في ظل ظروف السوق الحالية والتقلبات الأخيرة في أسعار السلع.

يذكر أن الشركة تلقت تكليفا من وزارة الطاقة بزيادة قدرة إنتاج النفط لديها إلى 13 مليون برميل يوميا من 12 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.