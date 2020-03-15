أرباح باعظيم السنوية تنمو 0.8% وتوزيع 16 مليون ريال

أعلنت شركة باعظيم التجارية، اليوم الأحد، عن النتائج المالية السنوية لعام 2019 والتي أظهرت نموا في صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 0.839% لتصل إلى 20.6 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن سبب الارتفاع في صافي الأرباح يعود إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 0.7% تقريبا، لتصل إلى 304.515 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى أن إجمالي المبيعات في الربع الرابع بلغت 81.813 مليون ريال مقارنة بمبلغ 83.833 مليون ريال في الربع المماثل من العام المالي 2018 بنسبة انخفاض 2.41%.

وقالت الشركة في بيان منفصل إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 16.2 مليون ريال، وذلك عن إجمالي أرباح العام الماضي.

وأوضحت أن حصة السهم من التوزيعات تبلغ 1.6 ريال للسهم، مقارنة بتوزيعات 2018 والبالغة 1.5 ريال للسهم.