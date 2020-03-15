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أرباح بروج للتأمين التعاوني تتراجع إلى 15 مليون ريال

المصدر: دبي - العربية.نت
أرباح بروج للتأمين التعاوني تتراجع إلى 15 مليون ريال
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أعلنت شركة بروج للتأمين التعاوني، اليوم الأحد، عن النتائج المالية لعام 2019، والتي أظهرت تراجعا في صافي أباح الشركة قبل الزكاة بنسبة 79% لتصل إلى 15.18 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن سبب الانخفاض في الأرباح خلال العام الحالي يعود إلى الانخفاض في فائض الاكتتاب بنسبة 67.8% نتيجة الانخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 21.1%، وارتفاع صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 4.3%، وانخفاض رسوم إصدار وثائق التأمين بنسبة 95.2% بالإضافة إلى ارتفاع احتياطي عجز الأقساط بنسبة 328.8%.

وأضافت الشركة أنه لوحظ تحسن في انخفاض مخصص الذمم المشكوك بتحصيلها حيث تم تسجيل عكس للمخصص خلال هذا العام بقيمة 4.8 مليون ريال تقريبا مقارنة مع قيد مخصص بقيمة 3.6 مليون ريال في العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي أرباح الاستثمار لعمليات التأمين وعمليات المساهمين بنسبة 49.4%.

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#أرباح, #تأمين, #بروج للتأمين التعاوني

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