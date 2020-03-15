ارتفاع أرباح "الوطنية للتأمين" بـ16.3% لـ24 مليون ريال

ارتفعت أرباح الشركة الوطنية للتأمين، قبل الزكاة بنسبة 16.3% إلى 23.8 مليون ريال بنهاية عام 2019، مقارنة بـ20.4 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول"، إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- زيادة دخل عمولات الودائع بمبلغ وقدره 2,326 ألف ريال.

- زيادة في الأرباح غير المحققة من الاستثمارات بمبلغ وقدره 3,584 ألف ريال.



وأوضحت الشركة أن إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق الأقلية)، قد بلغ 258.270 مليون ريال بنهاية الفترة الحالية.



وتم تعديل القوائم المالية لتعكس التغيير في السياسة المحاسبية للزكاة والدخل.

ونتج عن ذلك التغيير انخفاض صافي الدخل الشامل للشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بمبلغ وقدره 6,873 ألف ريال.

وأكدت الشركة أنه لم يكن لهذا التغيير أي تأثير على بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 31/12/2018.