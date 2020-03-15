الدنمارك تتعهد بدفع 75% من رواتب الموظفين بسبب كورونا

وجهت الحكومة الدنماركية رسالة طمأنة للشركات المتأثرة بالإجراءات التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا، عبر التعهد بأن الحكومة ستتكفل بدفع 75% من رواتب الموظفين، وبحد أقصى يصل إلى نحو 3400 دولار، وذلك في حال تعهدت الشركات بعدم تقليص عدد الموظفين.

وأضافت حكومة الدنمارك أنها تتفهم وضع الشركات التي توقفت أعمالها بفعل تداعيات كورونا، لذا قررت مساعدتها بالرواتب حتى التاسع من يونيو المقبل.

وكانت إدارة الصحة الدنماركية، أعلنت تسجيل أول وفاة بـ"كورونا"، وارتفاع حالات الإصابة بالفيروس إلى 785، فيما أعلنت وزارة الصحة النرويجية، تسجيل أول وفاة بـ"كورونا" وارتفاع حالات الإصابة بالفيروس من 620 إلى 864.

وأوضحت الوزراة الدنماركية في بيان، أن 59 عاملا بالقطاع الصحي أصيبوا بالفيروس أثناء علاج المصابين به، كما صادق البرلمان الدنماركي على مشروع يمنح وزارة الصحة صلاحية اتخاذ قرارات من قبيل الفحص الإلزامي والعلاج واللقاح والحجر القسري.