نائب رئيس أرامكو للعربية: توزيعات أرباح 2019 الأعلى عالمياً

قال النائب الأعلى للرئيس للمالية في أرامكو السعودية، خالد هاشم الدباغ، إن حجم التوزيعات التي أقرتها أرامكو لعام 2019، تعد أعلى من توزيع أي شركة مدرجة في العالم.

وأضاف في تصريحات لقناة العربية، أن توزيعات أرباح الشركة لعام 2019 بالكامل فاقت 274 مليار ريال، وتعدت الأرباح الموزعة للربع الرابع من عام 2019، نحو 50 مليار ريال.

وأشار إلى أن مجلس إدارة شركة أرامكو أعلن عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 14.8 مليار ريال، وهذه الأرباح تمثل حصة نسبية لأرباح آخر 27 يوما من 2019.

وأشار إلى أن صافي ربح الشركة لعام 2019، يعد "أكبر ربح لشركة في قطاع الطاقة، وليس له مثيل على مستوى العالم".

وأضاف أن قيمة التدفق النقدي الحر تراجع على أساس سنوي بنسبة 8.8% إلى 294 مليار ريال في 2019 بنسبة انخفاض 8.8%، وهو ناتج عن ظروف سوق النفط العام الماضي.

وأكد الدباغ أن هذه النتائج تأتي نتيجة استراتيجية الشركة المبنية على كفاءة التشغيل ومرونتها المالية والتزامها بتوفير الطاقة بموثوقية ومسؤولية إلى العالم.

وأوضحت أرامكو أن حجم الإنفاق الرأسمالي في العام الماضي قارب 123 مليار ريال، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 6.7% عن عام 2018.

وتتوقع الشركة أن يتراوح حجم الإنفاق الرأسمالي لعام 2020 بين 94 مليار ريال و112 مليار ريال تقريباً، في ظل ظروف السوق الحالية والتقلبات الأخيرة في أسعار السلع.

يذكر أن الشركة تلقت تكليفا من وزارة الطاقة بزيادة قدرة إنتاج النفط لديها إلى 13 مليون برميل يوميا من 12 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.