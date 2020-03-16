أرامكو تخفض رسوم الامتياز الحكومي على أنشطة المصب لـ20%

أظهرت البيانات السنوية لشركة أرامكو التي صدرت يوم أمس، تراجع رسوم الامتياز الحكومي على أنشطة المصب بداية من الأول من العام الحالي إلى 20% من 50% على أنشطة المصب.

وجاء هذا القرار بشريطة أن يتم نقل أنشطة المصب تحت كيان واحد أو عدة كيانات منفصلة عن شركة أرامكو قبل الـ31 من ديسمبر من العام 2024.

وكانت شركة أرامكو السعودية، قد أعلنت الأحد، عن نتائجها المالية لعام 2019، والتي حققت الشركة خلالها صافي ربح بعد الزكاة والضريبة قدره 330.69 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح قدره 416.52 مليار ريال خلال عام 2018، بنسبة تراجع قدرها 20.6%.

موضوع يهمك قال النائب الأعلى للرئيس للمالية في أرامكو السعودية، خالد هاشم الدباغ، إنه من المتوقع أن يعلن مجلس الإدارة عن توزيعات... أرامكو للعربية: 70 مليار ريال توزيعات أرباح متوقعة عن الربع الأول 2020 شركات

وبلغت قيمة أرباح أرامكو في الربع الرابع من 2019، نحو 74.9 مليار ريال.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن المبيعات تراجعت 7.4% إلى 1.1057 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.194 تريليون ريال عام 2018.

وعزت الشركة الانخفاض في الأرباح إلى تراجع أسعار النفط الخام وكميات إنتاجه، بالإضافة إلى انخفاض الهوامش الربحية لقطاعي التكرير والكيميائيات، وانخفاض القيمة المثبتة المتعلقة بشركة صدارة للكيميائيات بواقع 6 مليارات ريال (1.60 مليار دولار).

وأعلنت الشركة في بيان منفصل، أن التوزيعات تبلغ 14.76 مليار ريال وذلك للفترة من 5 ديسمبر 2019 حتى 31 ديسمبر 2019، وهي الفترة الممتدة من تاريخ تخصيص أسهم الطرح العام الأولي للمستثمرين وحتى نهاية عام 2019.

وأشارت إلى أن هذه الأرباح تمثل جزءا من إجمالي توزيعات الأرباح العادية للربع الأخير من عام 2019 والبالغة قيمتها 50.21 مليار ريال.

وأوضحت الشركة أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ 199.882 مليار سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع نحو 0.0738 ريال. وذكرت أن أحقية التوزيع تؤول لحاملي الأسهم حتى يوم 18 مارس الجاري، فيما سيتم التوزيع يوم 31 مارس الجاري.