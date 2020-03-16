أرامكو: بمقدورنا الاستمرار بظل أسعار شديدة الانخفاض

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، الحرص على الإبقاء على العمليات وقوة الأوضاع المالية على الرغم من تأثير فيروس كورونا.

وقال الناصر إنه ليست هناك حاجة لرأسمال إضافي لمواصلة إنتاج 12 مليون برميل يوميا، قائلا: "سنقوم بإنتاج النفط بالطاقة الإنتاجية القصوى".

وشدد الناصر على أن بمقدور الشركة الاستمرار في ظل أسعار شديدة الانخفاض للنفط ولأجل طويل.

وقال: "أسعار بيعنا للخام تستند إلى أوضاع السوق".

موضوع يهمك قال المدير المالي لشركة أرامكو السعودية خالد الدباغ، اليوم الاثنين، إن بمقدور الشركة الاستمرار في ظل سعر تعادل منخفض... السعودية: مرتاحون لسعر 30 دولارا لبرميل النفط طاقة

وفيما أشار الناصر إلى أن "أرامكو" تدرس ما إذا كان بمقدورها مواصلة إنتاج النفط بالطاقة القصوى بعد إبريل، قال: "الوصول إلى الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية المستدامة لا يتطلب إنفاقا رأسماليا إضافيا لمدة 12 شهرا".

وأبدى الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية شكوكا في أن إنتاج النفط في مايو/أيار سيختلف عن مستواه في إبريل/نيسان.

هذا وتوقع أمين الناصر إغلاق صفقة سابك في النصف الأول من العام الحالي.

سحب 300 ألف برميل يومياً من المخزونات

بالمقابل، نوه الناصر بأنه يجري حالياً تقييم زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط إلى 13 مليون برميل يوميا.

وأفاد الناصر: "سنقوم بسحب 300 ألف برميل يوميا من مخزونات النفط للوصول إلى مستوى قياسي للإمدادات في أبريل".