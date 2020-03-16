أرباح مهارة السنوية تنمو 22% إلى 272 مليون ريال

أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية السنوية لعام 2019، والتي حققت الشركة خلالها صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 272.09 مليون ريال، مقارنة بـ 222.25 مليون ريال أرباح 2018، بنسبة نمو بلغت 22.425%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 12% جاء نتيجة النمو في إيرادات قطاع الأعمال بنسبة 14% والنمو في قطاع الأفراد بنسبة 7% مدعوماً بنمو إيرادات برنامج خدمة (للخدمات بالساعة) مقارنة بالعام السابق.

وأضافت أن مجمل الربح خلال العام الحالي ارتفع بنسبة 27% مقارنة بالعام السابق متأثراً بالزيادة في الإيرادات وكذلك ارتفاع نسبة التشغيل للقوى العاملة، مع الانخفاض في تكاليف التوظيف والإستقدام بقيمة 19 مليون ريال نتيجة رسملة هذه التكاليف وأيضا عكس بند تكلفة غير متكرر مقارنة مع العام السابق.

وفي المقابل، زادت المصروفات العمومية والإدارية بقيمة 2.7 مليون ريال نظرا لاستكمال الشواغر الإدارية بالهيكل التنظيمي للشركة، وارتفاع مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خلال العام بقيمة 9.7 مليون ريال حسب نموذج خسائر الإئتمان المتوقعة وزيادة تحوط الشركة نحو ارصدة مديونية العملاء.

وارتفع مصروف الزكاة المحمل على العام 2019 بمقدار 14.6 مليون ريال مقارنة بالعام السابق منها تسويات بقيمة 7.5 مليون ريال نتيجة حصول الشركة على الربط الزكوي للأعوام منذ بداية التأسيس حتى العام المالي 2017.