البلاد تعلن سياسة التوزيعات النقدية لصندوق الصكوك السيادية في 2020

أعلنت شركة البلاد المالية مدير صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية، اليوم الاثنين، عن سياسة التوزيعات النقدية للصندوق للسنة المالية 2020.

وأضافت في بيان للسوق المالية السعودية تداول، أن مدير الصندوق سيقوم بتوزيع الفائض النقدي المتمثل بالعوائد المستلمة من الصكوك (الكوبونات) خلال الشهر الميلادي على شكل توزيعات نقدية على حاملي الوحدات المسجلين في سجل مالكي الوحدات في آخر يوم عمل بالشهر الذي سيكون تاريخ الاستحقاق. وسيتم توزيع الأرباح خلال 10 عشرة أيام عمل بعد نهاية آخر يوم عمل في الشهر تاريخ التوزيع.

وأشارت الشركة إلى أن مدير الصندوق لن يقوم بأي توزيعات نقدية إذا لم يتم استلام أي توزيعات (كوبونات) من الصكوك خلال الشهر.