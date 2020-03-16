تراجع أرباح العالمية للتأمين 31% فصلياً لـ 52.7 مليون ريال

انخفضت الأررباح السنوية للشركة العالمية للتأمين التعاوني قبل الزكاة إلى 23.7 مليون ريال نهاية عام 2019 بنسبة 24% مقارنة بأرباح 31.3 مليون ريال عن عام 2018.

وتراجعت الأرباح الفصلية للربع الرابع 2019 بنسبة 31% إلى 52.7 مليون ريال.

وبالنسبة للأرباح السنوية، قالت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الاثنين، إن أسباب التراجع تعود إلى "انخفاض صافي الأقساط المكتسبة وارتفاع صافي المطالبات المتكبدة".

وبحسب البيان، فإنه "يقابل هذا الانخفاض في الأرباح جزئياً ارتفاع إيرادات الاستثمار، وارتفاع الإيرادات الأخرى ، وانخفاض المخصص للديون المشكوك في تحصيلها ، وارتفاع عمولات إعادة التأمين وانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية".

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة نهاية 2019 حوالي 219.9 مليون ريال.