جرير تغلق 16 معرضا داخل المجمعات التجارية بسبب كورونا

أعلنت شركة جرير للتسويق، اليوم الاثنين، عن إغلاق مؤقت لمعارضها التي تقع داخل المجمعات التجارية بالمملكة بدءا من الأمس لحين السماح بإعادة فتحها.

وأوضحت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، أن عدد المعارض التي جرى إغلاقها يبلغ 16 معرضا، مشيرة إلى أنه سيستمر العمل في باقي المعارض التي لا تقع داخل المجمعات التجارية مع الاستمرار بالإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها داخل هذه المعارض.

وقالت إنه نظراً لعدم توفر معلومات حاليا عن مدة الإغلاق فإنه يتعذر تحديد الأثر المالي لهذا الإغلاق، وسيتم الإعلان لاحقاً عن ذلك عند توافر معلومات كافية.