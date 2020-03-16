حكومة ألمانيا تتدخل لحماية الشركات من الإفلاس بسبب كورونا

قالت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، إنها ستتدخل لحماية الشركات من الإفلاس بسبب أزمة كورونا.

وجاء هذا بعد يومين من إعلان البلاد عن أكبر خطة مساعدة للشركات في تاريخها منذ مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، تشمل قروضاً "بلا حدود" لا تقل قيمتها عن 550 مليار يورو، وذلك من أجل التصدي للآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير المالية ونائب المستشارة أولاف شولتز يوم الجمعة الماضي: "لا يوجد حد أقصى، تلك هي الرسالة الأكثر أهمية"، في إطار تفصيله لبرنامج المساعدات، وهو أكبر من ذاك الذي وضع لمواجهة أزمة عام 2008 المالية.

وبدأت الحكومة الألمانية بتأمين 550 مليار يورو هي عبارة عن قروض من الدولة مع ضمانات. وستمنح هذه القروض دون حدود من جانب بنك الائتمان لإعادة الإعمار العام، الذي سبق أن لعب دوراً حاسماً للحد من آثار الأزمة المصرفية والمالية قبل أكثر من 10 سنوات.

ويمكن للشركات التي تواجه انخفاضاً في النشاط أو مشاكل في السيولة الاستفادة من تلك القروض، مثل شركات السفر والسياحة والمطاعم المتضررة أكثر من غيرها.

وتقوم الدولة الأوروبية بتشديد إجراءات المرور من وإلى أراضيها لمنع انتشار الفيروس، إذ قامت بإغلاق حدودها مع كل من فرنسا والنمسا وسويسرا اعتبارا من اليوم الإثنين. وقالت إن السبب في هذا الإجراء ليس غرضه فقط منع انتشار الفيروس بل يهدف أيضا للسيطرة على عمليات الشراء المفرط للمنتجات على خلفية الهلع من الظروف الحالية.

وأعلنت ألمانيا، مطلع الشهر الجاري، منع تصدير معدات الوقاية الطبية المتعلقة بفيروس كورونا.