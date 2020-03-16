فرنسا تغرم آبل 1.2 مليار دولار لهذه الأسباب

فرضت هيئة مراقبة المنافسة الفرنسية، على شركة آبل الأميركية، غرامة بلغت رقماً قياسياً بمبلغ 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار) بسبب الاتفاقات الداخلية للمنافسة مع الموردين العاملين مع آبل التي أضرت بفرص البائعين المستقلين.

كما غرمت سلطة المنافسة الفرنسية اثنين من تجار الجملة يعملون مع آبل هم كل من Tech Data وIngram Micro بمبلغ 76 مليون يورو و 63 مليون يورو على التوالي لمشاركتها في قيود المبيعات.

موضوع يهمك أظهرت البيانات السنوية لشركة أرامكو التي صدرت يوم أمس، تراجع رسوم الامتياز الحكومي على أنشطة المصب بداية من الأول من... أرامكو تخفض رسوم الامتياز الحكومي على أنشطة المصب لـ20% شركات

وتركز القضية على توزيع جميع منتجات Apple باستثناء أجهزة iPhone بحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ".

وقالت إيزابيل دي سيلفا، رئيسة الهيئة الفرنسية، في بيان إن "شركة Apple اتفقت وتاجر الجملة الخاص بها على عدم التنافس ضد بعضها البعض ومنع البائعين من الترويج للمنافسة بين بعضهم البعض، وبالتالي حصر سوق الجملة لمنتجات Apple".

وتأتي غرامة آبل هذه بوصفها أحدث حملة على عمالقة التكنولوجيا الأميركية من قبل هيئة المنافسة الفرنسية. وقد غرمت الهيئة غوغل 150 مليون يورو أواخر العام الماضي لوضع "قواعد مبهمة لمنصتها الإعلانية في إعلانات Google والتي طبقتها بشكل غير عادل وعشوائي.

تأتي الغرامة بعد أن قالت شركة آبل إنها ستغلق مئات متاجر البيع بالتجزئة خارج الصين الكبرى حتى 27 مارس وستنتقل إلى العمل عن بعد للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتقزم هذه الغرامة الضخمة على آبل، غرامة قياسية سابقة لمكافحة الاحتكار في فرنسا بلغت 350 مليون يورو تجاه شركة Orange SA في عام 2015.

وقال المنظم الفرنسي إن قضية Apple كانت مدفوعة بشكوى قدمها eBizcuss وهو بائع مميز لمنتجات Apple في عام 2012.