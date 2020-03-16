معادن تعيّن رئيسا تنفيذيا جديدا

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، اليوم الإثنين، عن صدور قرار من مجلس الإدارة أمس، بتعيين مساعد بن سليمان العوهلي رئيساً تنفيذياً للشركة ابتداء من 1 أبريل 2020.

وأوضحت، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أن مدة تكليف دارين دايفس بالرئاسة التنفيذية للشركة ستنتهي بنهاية مارس.

مساعد العوهلي حائز على درجة البكالوريوس والماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمرتبة الشرف الأولى، واستكمل برنامج الإدارة المتقدمة من كلية هارفارد للأعمال.

ويتمتع العوهلي بخبرة تجاوزت 33 سنة في الإدارة الصناعية، حيث التحق للعمل بشركة سابك في 1984م وتقلّد عدة مناصب تنفيذية فيها، إذ شَغَل منصب نائب الرئيس للأسمدة، ونائب الرئيس لوحدة المنتجات المتخصصة الاستراتيجية، ورئيس العمليات التنفيذي، ونائب الرئيس التنفيذي لوحدة البوليمرات الاستراتيجية، ونائب الرئيس التنفيذي للمالية، كما شغل عضوية عدد من مجالس إدارة شركات ومنظمات حكومية ودولية.