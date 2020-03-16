وفرة تقلص خسائرها السنوية بـ 7% وتوصي بخفض رأس المال

أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية، اليوم الإثنين، عن النتائج المالية لعام 2019، والتي أظهرت تراجع خسائرها بنحو 7.3% لتصل إلى 24.56 مليون ريال، مقارنة بـ 26.5 مليون ريال خلال عام 2018.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن سبب الانخفاض في صافي الخسارة يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 3.35% وارتفاع بند الايرادات الأخري علما بأن خسائر هذا العام تضمنت مخصص تدني في قيمة الاستثمارات في شركات شقيقة بمبلغ 4.354 مليون ريال ومخصص تدني في قيمة الاستثمارات العقارية بمبلغ 1.008 مليون ريال إضافة لمخصص ضمان قرض ممنوح لشركة شقيقة بمبلغ 8.0633 ريال.

وفي بيان منفصل، أعلنت الشركة، عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال من 200 مليون ريال إلى 77.17 مليون ريال، بما يعادل 122.8 مليون ريال.

وقالت الشركة، إن السبب في تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة 122.8 مليون ريال حتى نهاية عام 2019.

وأوضحت أن طريقة تخفيض رأس المال سيتم من خلال إطفاء 100% من إجمالي الخسائر المتراكمة وإلغاء 12.28 مليون سهم. وسيتم خفض رأس المال عبر تخفيض سهم لكل 1.628 سهم.