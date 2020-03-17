أرباح سليمان الحبيب السنوية تنمو 8.6% إلى 870 مليون ريال

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية لعام 2019 والتي أظهرت تحقيق الشركة نموا في صافي الربح بلغ 8.6% إلى 870.23 مليون ريال، مقارنة بـ 801.31 مليون ريال أرباح عام 2018.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن الإيرادات نمت بمعدل 9.67% في عام 2019 لتبلغ 5.031 مليار ريال وبزيادة قدرها 443.6 مليون ريال، وذلك نتيجة النمو في قطاع المستشفيات وقطاع الصيدليات حيث كانت معدلات النمو في القطاعات (9.10%، 15.88% على التوالي).

وبالمقابل كان هناك انخفاض طفيف وبنسبة 5.30% في قطاع الحلول والذي يتعلق باستبعاد احدى الشركات التابعة من هذا القطاع في نهاية عام 2018، (لغرض المقارنة العادلة، عند استثناء تأثير هذا الاستبعاد لتلك الشركة، تبلغ نسبة النمو لقطاع الحلول 47.71%). كان توزيع نسب مساهمة القطاعات في الايرادات كما يلي: قطاع المستشفيات 80%، قطاع الصيدليات 17% فيما ساهم قطاع الحلول بنسبة 3%.