أرباح ولاء للتأمين تتراجع 77% إلى 23.16 مليون ريال

أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية لعام 2019، والتي أظهرت تحقيق الشركة صافي ربح قبل الزكاة بلغ 23.159 مليون ريال، مقارنة بـ 100.369 مليون ريال أرباح عام 2018، بنسبة تراجع بلغت 76.9%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول" إن سبب تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بمبلغ 85.46 مليون ريال سعودي بنسبة 10.70%، وانخفاض عمولة إعادة التأمين بمبلغ 4.23 مليون ريال سعودي وبنسبة 14.81%، وارتفاع صافي المطالبات والمنافع الأخرى المتكبدة بمبلغ 80.76 مليون ريال سعودي وبنسبة 16.82%، وارتفاع مصاريف الاكتتاب الأخرى بمبلغ 12.99 مليون ريال سعودي وبنسبة 134.19%.