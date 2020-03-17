أسمنت تبوك تعيد جدولة تمويل بـ 380 مليون ريال

أعلنت شركة أسمنت تبوك، توقيع اتفاقية إعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية مع بنك البلاد متوافقة مع الشريعة الإسلامية والذي سيكون له الأثر الإيجابي بتعزيز أداء الشركة خلال فترة الست سنوات المقبلة.

وتأتي هذه الجدولة لتناسب ظروف التدفقات النقدية بالشركة.

وذكرت أسمنت تبوك في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، أن إجمالي قيمة التمويل 476.03 مليون ريال تم سداد أربعة أقساط منه بقيمة 95.21 مليون ريال، فيما بلغت قيمة الجزء المعاد جدولته (رصيد التمويل) 380.82 مليون ريال.

وتأتي مدة رصيد التمويل المعاد جدولته بـ 6 سنوات ميلادية ويبدأ سداد أول قسط منها في 13 / 06 / 2020 وتنتهي في 13 / 03 / 2026 بعدد 24 قسط بمعدل قسط كل ثلاثة اشهر (ربع سنوي).