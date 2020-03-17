سليمان الحبيب للعربية: الطرح جذب 58 مستثمراً أجنبياً وصناديق سيادية

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، ناصر الحقباني، إن هناك 58 مستثمرا أجنبيا اكتتبوا في أسهم الشركة أثناء الطرح العام الأولي.

وأضاف في حديثه مع قناة العربية أن الأسهم جذبت مستثمرين أجانب من مناطق مختلفة من شرق آسيا إلى الشرق الأوسط وأوروبا وأميركا، موضحا أن الاكتتاب جذب أيضا صناديق سيادية.

وأوضح أن هذا الأمر له مؤشران، الأول ثقة المستثمرين في المجموعة وأعمالها، والثاني يتمثل في ثقة المستثمرين بالاقتصاد السعودي.

وأكد أن المجموعة لديها القدرة والاستعدادات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأن البنية التحتية في السعودية قادرة على التعامل مع هذا الوباء.

وبدأ اليوم الثلاثاء إدراج وتداول أسهم المجموعة في السوق المالية السعودية (تداول)، بنسبة تذبذب يومي لسعر السهم 10%.

وأعلنت شركة جدوى للاستثمار وشركة الرياض المالية المستشار المالي ومتعهد التغطية لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، الأسبوع الماضي، أن عدد المكتتبين الأفراد بلغ 224,437 مكتتبا، طلبوا الاكتتاب بما قيمته 1.9 مليار ريال سعودي تقريباً من أسهم الطرح الخاصة بشريحة المستثمرين الأفراد والبالغ عددها 5.25 مليون سهم بسعر 50 ريالا سعوديا للسهم الواحد، أي بنسبة تغطية قدرها 710%.

وبالتالي، جرى تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب في شريحة المستثمرين الأفراد، وبعد ذلك تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على قيمة طلب كل مكتتب إلى إجمالي قيمة الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب بها أي بنسبة تخصيص تبلغ 8.6% تقريباً.

وعليه، جرى خفض عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لشريحة المستثمرين من المؤسسات لتصبح 47.25 مليون سهم (تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح البالغة 52.5 مليون سهم)، ومن المتوقع أن يتم إنهاء إجراءات رد الفائض اليوم الاثنين الموافق 9 مارس 2020.

وكشفت شركة جدوى للاستثمار وشركة الرياض المالية أنه بذلك تم الاكتتاب بكامل أسهم الطرح البالغة 52.5 مليون سهم والتي تقدر قيمتها بـ 2.6 مليار ريال سعودي تقريباً وذلك بسعر 50 ريالا سعوديا للسهم الواحد، والذي يمثل الحد الأعلى من النطاق السعري المستخدم خلال فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب. وعليه، بلغت نسبة التغطية النهائية من قبل المستثمرين من المؤسسات والأفراد 8,270% (83 مرة) بقيمة تجاوزت 217 مليار ريال سعودي.