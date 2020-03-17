الموافقة على زيادة رأسمال "إكسترا" 20%

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" زيادة رأسمالها من (500,000,000) ريال إلى (600,000,000) ريال بنسبة 20%.

وستكون الزيادة عبر منح سهم مجاني مقابل كل 5 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وسوف تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (40,000,000) ريال من بند "الاحتياطي النظامي" ومبلغ (60,000,000) ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي سوف يزداد عدد الأسهم من (50,000,000) سهم إلى (60,000,000) سهم، بزيادة قدرها (10,000,000) سهم.

واشترطت الهيئة أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة و على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.