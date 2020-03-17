شعاع تحقق 47 مليون درهم أرباحا سنوية وتطلق استراتيجيتها

أعلنت شركة شعاع كابيتال تحقيق أرباح سنوية قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك 186 مليون درهم، فيما بلغت الأرباح السنوية الصافية العائدة للمساهمين 47 مليون درهم في 2019.

وأظهرت البيانات المالية المـوحدة لعام 2019 النتائج المباشرة لعملية الاندمـاج بين شعاع كابيتال ومجموعة أبوظبي المالية، حيث من المتوقع أن تحقق شعاع معدلا سنويا بقيمة 50 مليون درهم ناتجة عن الاندماج بحلول الربع الثاني 2021.

وقالت الشركة إن مجلس إدارتها وافق على استراتيجية المجموعة لعام 2020.

ووصل حجم الأصول تحت الإدارة لدى الشركة 14 مليار دولار في 2019، بزيادة 15% على أساس سنوي.

كما قلصت المجموعة أصولها غير الرئيسية بنسبة 28% خلال 2019، حيث قامت ببيع وحدتها المتخصصة في مجال الوساطة المالية (شركة "شعاع للأوراق المالية") والتخارج من نشاط صناعة السوق لديها. وبلغت قيمة هاتين الصفقتين قرابة 100 مليون درهم.

استراتيجية متوسطة الأمد

وحددت المجموعة أهدافاً واضحة لعام 2020 بدعم من مجلس إدارتها وهي تسريع وتيرة النمو عبر تعزيز أنشطة التكامل والتآزر بين الكيانين المندمجين، وزيادة الربحية عبر تعزيز مصادر الإيرادات المتكررة.

وستعمل "شعاع كابيتال" على تطبيق الاستراتيجيات التالية خلال عام 2020:

الوصول إلى مصادر إيرادات جديدة عبر توسيع نطاق خدمات الصيرفة الاستثمارية، وتنمية أعمال نشاط إدارة الأصول، وتوسيع الحضور الإقليمي بما يؤدي إلى تقوية وتعزيز الأعمال الرئيسية.

زيادة الإيرادات المتكررة عبر هندسة منتجات جديدة، وتنمية الأدوات الرأسمالية الدائمة ومنصة الدخل الثابت بما يؤدي إلى تنويع عروض المنتجات والخدمات عبر وحدات أعمالنا الرئيسية.

زيادة الربحية وتعزيز عملية الرقابة والضوابط من خلال رقمنة المجموعة، وتحسين هيكلية ميزانيتها العمومية، وزيادة كفاءتها التشغيلية.

وتسعى "شعاع كابيتال" من خلال هذه الاستراتيجية إلى زيادة حجم الأصول تحت الإدارة إلى 20 مليار دولار أميركي.