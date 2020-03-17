في عملية نادرة.. أمازون توظف 100 ألف عامل بسبب كورونا

قالت أمازون.كوم الاثنين إنها ستوظف 100 ألف عامل مخازن وتوصيل طلبات في الولايات المتحدة للتعامل مع زيادة كبيرة في الطلبات عبر الإنترنت، مع قيام المستهلكين بالتسوق بكثافة تخوفا من تفشي فيروس كورونا.

وتعتزم سلاسل متاجر البقالة الأميركية ألبرتسونز وكروجر ورايليز هي الأخرى توظيف عمالة جديدة لخدمة الأقسام المزدحمة وتلبية طلبات الشراء عبر الإنترنت.

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وقالت أمازون في مدونة إنها ستنفق أكثر من 350 مليون دولار لزيادة أجور هؤلاء العاملين في الولايات المتحدة وكندا بمقدار دولارين في الساعة وبواقع جنيهين إسترلينيين في بريطانيا وحوالي إثنين يورو في الاتحاد الأوروبي حتى نهاية أبريل نيسان.

تدفع الشركة حاليا 15 دولارا أو أكثر في الساعة للعمال في مراكز تلبية طلبات الشراء بالولايات المتحدة، تتفاوت من منطقة لأخرى.