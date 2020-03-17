كورونا يوقف إنتاج فولكسفاغن في أوروبا

قال الرئيس التنفيذي لفولكسفاغن اليوم الثلاثاء، إن المجموعة ستوقف الإنتاج هذا الأسبوع في مصانع بإيطاليا والبرتغال وسلوفاكيا وإسبانيا، وتستعد لإغلاق باقي مصانعها في أنحاء أوروبا بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت شركة صناعة السيارات الألمانية، التي تمتلك علامات أودي وبنتلي وبوغاتي ودوكاتي ولامبورغيني وبورشه وسيات وسكودا، إن الضبابية حيال تداعيات الوباء تعني أنه من المستحيل إعطاء أية توقعات بشأن أدائها هذا العام.

وخلص مجلس بفولكسفاغن إلى أنه يستحيل على العمال بمصانعها الحفاظ على مسافة آمنة عن بعضهم بعضا لمنع العدوى، وأوصى بوقف للإنتاج اعتبارا من يوم الجمعة.

وقالت مجموعة فولكسفاغن أيضا إن أرباحها التشغيلية للعام بأكمله ارتفعت 22% إلى 16.9 مليار يورو (18.5 مليار دولار) بفضل مبيعات قوية للسيارات ذات هامش الربح الأعلى وهبوط تكاليف الديزل، لتخالف اتجاها نزوليا تعانيه الصناعة ويؤثر على شركات منافسة.

جاءت الأرباح بدعم من علاماتها فولكسفاغن وبورشه وسيات وسكودا التي زادت الأرباح الناجمة عنها، إلى جانب عودة علامتها للسيارات الرياضية الفارهة بنتلي للربحية.