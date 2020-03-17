لقاء هاتفي لمساهمي أرامكو.. وهذه تفاصيله

نظمت شركة أرامكو السعودية لقاءً هاتفياً مع المستثمرين والمحللين الماليين لمناقشة نتائج العام المالي 2019.

ونشرت شركة أرامكو على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" مادة المكالمة الهاتفية من خلال الرابط الإلكتروني التالي: https://www.saudiaramco.com/-/media/publications/corporate-reports/saudi-aramco-fy-2019-webcast-presentation-arabic.pdf أو الملف المرفق.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية، الأحد الماضي، نتائجها المالية لعام 2019، والتي حققت الشركة خلالها صافي ربح بعد الزكاة والضريبة قدره 330.69 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح قدره 416.52 مليار ريال خلال عام 2018، بنسبة تراجع قدرها 20.6%.

وبلغت قيمة أرباح أرامكو في الربع الرابع من 2019، نحو 74.9 مليار ريال.

وتراجعت المبيعات 7.4% إلى 1.1057 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.194 تريليون ريال عام 2018.

وعزت الشركة الانخفاض في الأرباح إلى تراجع أسعار النفط الخام وكميات إنتاجه، بالإضافة إلى انخفاض الهوامش الربحية لقطاعي التكرير والكيميائيات، وانخفاض القيمة المثبتة المتعلقة بشركة صدارة للكيميائيات بواقع 6 مليارات ريال (1.60 مليار دولار).

وأعلنت الشركة في بيان منفصل أن التوزيعات تبلغ 14.76 مليار ريال وذلك للفترة من 5 ديسمبر 2019 حتى 31 ديسمبر 2019، وهي الفترة الممتدة من تاريخ تخصيص أسهم الطرح العام الأولي للمستثمرين وحتى نهاية عام 2019.

وأشارت إلى أن هذه الأرباح تمثل جزءا من إجمالي توزيعات الأرباح العادية للربع الأخير من عام 2019 والبالغة قيمتها 50.21 مليار ريال.

وأوضحت الشركة أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ 199.882 مليار سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع نحو 0.0738 ريال. وذكرت أن أحقية التوزيع تؤول لحاملي الأسهم حتى يوم 18 مارس الجاري، فيما سيتم التوزيع يوم 31 مارس الجاري.