لمواجهة كورونا.. دبي القابضة ومراس تمولان بـ270 مليون دولار

أعلنت شركتا دبي القابضة ومراس، المرتبطتين بحكومة دبي، عن تمويل قيمته تفوق المليار درهم (270 مليون دولار) لشركاء الأعمال والعملاء في محفظتيهما في إجراء مرتبط بالاستجابة لانتشار فيروس كورونا المستجد.



وقالت الشركتان، اليوم الثلاثاء في بيان، "صُممت حزمة المساعدات الاقتصادية.. للحد والتخفيف من الآثار السلبية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، المعروف علمياً باسم كوفيد 19، على بعض الشركات العاملة والأفراد ضمن محفظة مشاريع ومجمعات دبي القابضة ومراس".



وأشارتا إلى أن الدعم سيُقدم على أساس كل حالة على حدة.

حزمة اقتصادية بـ1.5 مليار درهم

وكانت حكومة دبي قد أطلقت، الجمعة الماضي، حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم تتضمن 15 مبادرة تخدم قطاعات التجزئة والتجارة والسياحة والطاقة في الإمارة وتسهم في تخفيض التكلفة على قطاع الأعمال وجميع سكان الإمارة للأشهر الثلاثة القادمة.

شملت حزمة التحفيز ‏تجميد رسم الأسواق البالغ 2.5% ورد 20% من التعرفة الجمركية المدفوعة للبضائع المستوردة المباعة محلياً، وإلغاء ضمان مزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50,000 درهم، مع رد الضمانات المقدمة لشركات التخليص الجمركي القائمة، تخفيض 90% على رسوم تقديم المستندات الجمركية.

وكذلك ‏إلغاء شرط الدفعة الأولى لطالب تقسيط رسوم الترخيص وتجديد الترخيص لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتجديد الرخص التجارية دون إلزامية تجديد عقود الإيجار وإعفاء الشركات من رسوم تصاريح التنزيلات والعروض التجارية الجديدة لتنشيط التجارة الخارجية وتعزيز التنافسية.

وأعلنت الحكومة ‏خفض رسم البلدية بنسبة 50% على مبيعات الفنادق وإعفاء الشركات من رسوم التأجيل والإلغاء للفعاليات السياحية والرياضية للعام 2020 وتجميد تطبيق رسوم التصنيف على الفنادق وتجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح والرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية وفعاليات الأعمال.

‏وسيتم تخفيض تكلفة قطاع الأعمال وتكلفة المعيشة فيما يتعلق بالطاقة خلال الأشهر الثلاثة القادمة على جميع المواطنين والمقيمين وكذلك قطاع الأعمال بخصم 10% من قيمة فاتورة استهلاك المياه والكهرباء للمنشآت السكنية والتجارية والصناعية وتخفيض 50% من مبلغ التأمين.