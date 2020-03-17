عمومية المراكز العربية تقر إصدار صكوك بمليار دولار

أعلنت شركة المراكز العربية، اليوم الثلاثاء، أنها عقدت جمعيتها العمومية غير العادية يوم أمس وبلغت نسبة الحضور 87.12% من المساهمين.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن المساهمين وافقوا على إصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بما يصل إجماليه إلى مليار دولار أميركي، والتي قد يتم إصدارها من وقت لآخر إما في السوق المحلي أو الأسواق الدولية بأي عملة وذلك من خلال عملية إصدار واحدة أو عدة إصدارات، وذلك وفقًا للسياسة طويلة الأجل التي تتبناها الشركة للحصول على تمويل عن طريق أسواق أكثر مرونة وغير مضمونة.

ووافق المساهمون أيضا على منح مجلس الإدارة صلاحيات عامة وغير مشروطة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، إما بشكل مباشر أو عن طريق التفويض، ولاتخاذ أي قرار، وإجراء أي تفاوض، والموافقة على والدخول في أي اتفاق أو سند أو وثيقة أخرى قد تكون ضرورية لتنفيذ هذه الصفقة، ولاتخاذ القرار بخصوص عدد وقيمة أية صكوك سيتم طرحها، وتوقيت أي إصدار للصكوك، بناءً على أوضاع السوق وأحوال الشركة المالية، وذلك دون الرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين.