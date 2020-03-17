موسكو: قلق من إفلاس الخطوط الروسية بسبب كورونا

أعربت الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها من إمكانية إفلاس الخطوط الجوية الروسية بسبب كورونا.

هذه المخاوف تأتي بعدما قررت الحكومة الروسية، أمس الاثنين، تعليق دخول الأجانب إلى أراضيها مؤقتًا وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث سيتم ذلك من 18 مارس إلى 1 مايو المقبل.

وقالت الحكومة إن هذا التعليق لن يسري على سائقي الشاحنات والدبلوماسيين والمقيمين الدائمين في روسيا.

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كانت شركة الخطوط الجوية الروسية "آيروفلوت" قد أعلنت في 6 مارس الجاري تقليص عدد الرحلات من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية وفيتنام في الشهر الجاري.

وذكرت أنه سيتم إلغاء بعض الرحلات بين موسكو وبين روما وميلانو خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 28 مارس الجاري.

وعزت الشركة تقليص عدد الرحلات إلى تراجع الطلب.

ويأتي ذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا، الذي تعتبر إيطاليا وكوريا الجنوبية من الدول الأكثر انتشارا للفيروس في العالم بعد الصين حيث مصدر الفيروس.