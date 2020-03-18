أرباح أسمنت الشرقية تنمو 159%.. و129 مليون ريال توزيعات مقترحة

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية لعام 2019، والتي أظهرت الشركة تحقيق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة قيمته 181 مليون ريال مقارنة بـ 70 مليون ريال في 2018 بنسبة نمو قدرها 158.6%، وهو ما يمثل تضاعف الأرباح بنحو 2.5 مرة.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن سبب ارتفاع صافي الربح للعام الحالي مقارنة بالعام السابق يعود إلى زيادة في إيرادات المبيعات نتيجة لزيادة كميات البيع وتحسن أسعار البيع، وزيادة في إيرادات الاستثمارات، وانخفاض مخصص الزكاة ورد مخصص خسائر الائتمان، وانخفاض خسائر استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات.

وفي بيان منفصل، قالت الشركة اليوم إن مجلس الإدارة للجمعية العامة أوصى بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2019، قدرها 129 مليون ريال، لتصل حصة السهم من التوزيع نحو 1.5 ريال.

وأوضحت أن أحقية الأرباح ستؤول للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة والتي سوف يتم الإعلان عنها لاحقا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.