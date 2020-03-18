أرباح مبكو 2019 تتراجع إلى 6 ملايين ريال.. وتوصية بحجب التوزيعات

أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية لعام 2019، والتي أظهرت تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة بنسبة 94% إلى 6.128 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن السبب وراء تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض إيرادات المبيعات بسبب انخفاض متوسط أسعار البيع وزيادة مصاريف البيع والتوزيع والزيادة في خسارة القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة.

وأوضحت أنه جرى تعويض جزء من تراجع الإيرادات من خلال الزيادة في حجم المبيعات، وانخفاض تكلفة المبيعات للطن، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية، وانخفاض خسارة انخفاض قيمة الأصول المالية، وتكاليف التمويل، ومصروفات الزكاة، وكذلك الزيادة في الإيرادات الأخرى.

وأوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن أرباح العام الماضي.