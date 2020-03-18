أسواق العثيم توزع أرباحا فصلية بـ 135 مليون ريال

أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم، اليوم الأربعاء، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن التوزيعات تبلغ نحو 135 مليون ريال، بما يعادل 1.5 ريال للسهم، وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس الموافق الثاني من أبريل المقبل والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وبناءً عليه فإن إجمالي الأرباح النقدية الموزعة على المساهمين لعام 2019 هو مبلغ 270 مليون ريال بواقع 3 ريالات للسهم الواحد، تمثل 30% من القيمة الأسمية للأسهم.