السعودية للتموين: إجراءات كورونا الاحترازية قد تؤثر على الإيرادات

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، اليوم الأربعاء، عن تأثر اعمالها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فايروس كورونا.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة التي تقوم بها الجهات المختصة للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19) في المملكة، أثرت بشكل مباشر على حركة النقل الجوي من وإلى المملكة وتباعاً التأثير على الخدمات المصاحبة لها.

وأضافت أن هذه الإجراءات قد تؤثر على إيراداتها المالية المتوقعة إضافة إلى مستوى تدفقاتها النقدية.

وتابعت: "بالنظر إلى صعوبة تحديد مدة استمرار هذه الإجراءات والتدابير المؤقتة من قبل الجهات المختصة، فإنه يتعذر على الشركة حالياً تحديد حجم الأثر المالي الناتج عن ذلك".