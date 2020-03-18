سامسونغ تشير إلى تعافي الرقائق وانكماش للهواتف الذكية

قالت سامسونغ إلكترونيكس اليوم الأربعاء إن وباء كورونا المستجد سيضر بمبيعات الهواتف الذكية والإلكترونيات للأفراد هذا العام، في حين أن الطلب من مراكز البيانات سيعزز تعافيا في أسواق رقائق الذاكرة.

وقال الرئيس التنفيذي كيم كي نام إن فيروس كورونا والخلاف التجاري الأميركي الصيني يلقيان بظلالهما على توقعات عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي الذي تتنافس هواتفه من طراز غلاكسي مع هواتف آيفون لأبل للهيمنة على السوق.

وقال كوه دونغ جين رئيس أنشطة الهواتف والشبكات في الاجتماع السنوي الشركة في سول "كان من المتوقع أن تتحول سوق الهواتف الذكية العالمية للنمو هذا العام، ولكن في ظل الفيروس الذي يبدي مؤشرات الاستمرار لفترة طويلة تنكمش السوق. ولكن يتوقع أن يزيد الطلب على الهواتف الذكية الداعمة للجيل الخامس".

وقال كيم إنه بالرغم من أن سوق الهواتف الذكية قد تنكمش فإن سوق الرقائق التي تمثل أكثر من نصف الأرباح التشغيلية لسامسونغ، ستشهد نموا للطلب بعد تباطؤ في العام الماضي فاقمه فائض في المعروض في السوق والتوترات التجارية الأميركية الصينية.

وتوقع كيم في الوقت ذاته أن يركز منتجو الرقائق على تحديث عمليات الإنتاج بدلا من التوسع في الطاقة هذا العام مما يقلص المعروض.