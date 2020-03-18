عمالقة التكنولوجيا يترقبون انتهاء الأزمة للاستفادة من انهيار الأصول

تعصف أزمة كورونا بخزائن الدول مترقبة انتهاء الأزمة لتستفيد من انهيار أسعار الأصول.

وفقًا لبيانات من شركة فاكت سيت، تمتلك 6 شركات هي مايكروسوفت وبيركشير هاثواي، وألفابت وآبل وأمازون وفيسبوك أصولا نقدية بنحو 600 مليار دولار، أي ما يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول مثل بولندا.

وفي الوقت الذي من المتوقع أن يجف نشاط الصفقات والاندماجات على المدى القريب بسبب تداعيات فيروس كورونا واضطراب أسعار الأسهم، قد تجد تلك الشركات نفسها في وضع يمكنها من الاستفادة من انهيار الأسعار.

شركات مثيرة للاهتمام

وبحسب محللي وخبراء قطاع التكنولوجيا، فإن شركة ليفت المنافس الرئيسي لشركة أوبر، شهدت انخفاضًا في القيمة السوقية إلى 7.4 مليار دولار. وترى ألفابت الساعية لإنتاج سيارات بلا سائقين فرصتها هنا.

ومع قيمة سوقية تبلغ 16 مليار دولار، انخفاضا من 27 مليار دولار، قد تكون شركة Snap المالكة لتطبيق Snapchat، فريسة سهلة لخصمها الشرس Facebook، الذي عرض سابقًا شراءها عام 2013.

وقد تنظر شركة آبل، الحذرة في استثماراتها إلى شركة جو برو التي تصنع الكاميرات القابلة للارتداء، إذ تبلغ قيمتها اليوم نحو 424 مليون دولار، بدلا من 8 مليارات دولار وقت ذروتها، وربما تبدي اهتماما بـ Spotify التي تبلغ قيمتها السوقية 24 مليار دولار.

ولهذا لا تستغرب إن وجدت نفسك في هذا الوقت من العام المقبل تطلب قميصًا جديدًا من Amazon Asos، أو تطلب قهوة من Costa بواسطة Facebook.