"لازوردي" تخسر 42 مليون ريال.. ولا توزيع للأرباح

سجلت شركة لازوردي للمجوهرات، المدرجة بسوق الأسهم السعودية، خسائر بقيمة 17.5 مليون ريال بنهاية عام 2019، مقارنة بأرباح 17.7 مليون ريال نهاية عام 2018.

وبلغت خسائر الربع الرابع من العام 2019 41.9 مليون ريال.

وقرر مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 مارس 2019، التوصية للجمعية العامة للمساهمين بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وبرر المجلس قراره، بهدف الحفاظ على الملاءة المالية للشركة واستثمارها بما ينعكس على نمو إيرادات وأرباح الشركة، مؤكدا عمله على تحقيق نمو في الأرباح والبدء في توزيعات أرباح نقدية بمجرد تحسن النتائج مستقبلا.

وأوردت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية أسباب تكبدها الخسائر تتلخص أبرزها في الآتي:

1 - بلغ إجمالي إيرادات المجموعة، بما في ذلك قيمة معدن الذهب ، 2.0 مليار ريال في 2019، بزيادة قدرها 3.3% مقارنة بـ 1.9 مليار ريال في العام السابق. والجدير بالذكر أن المجموعة لا تعتبر قيمة معدن الذهب المبيع إيرادا حقيقيا حيث إن المجموعة لا تحقق أي أرباح أو خسائر من بيع الذهب كمعدن.

2 - حققت المجموعة نموا قدره 18% مقارنة بالعام السابق فى الإيرادات التشغيلية والتى تعتبر الإيرادات الحقيقية للمجموعة بعد استبعاد قيمة معدن الذهب حيث بلغت الإيرادت التشغيلية للمجموعة ، مبلغ 481.2 مليون ريال مقارنة بـ 406.4 مليون ريال فى العام السابق.

3 - بلغ إجمالي الربح للمجموعة 287.8 مليون ريال للعام الحالي بنسبة نمو قدرها 18% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ إجمالي الربح للعام السابق 244.1 مليون ريال ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية.

4 - بلغت الأرباح التشغيلية 46.7 مليون ريال لعام 2019، بانخفاض بنسبة 33% مقارنة بـ 69.9 مليون ريال في العام السابق، بسبب التكاليف غير المتكررة الناتجة عن قبول مرتجعات المشغولات الذهبية ذات الوزن الثقيل من عملاء قطاع البيع بالجملة في السعودية كإستجابة لأرتفاع سعر الذهب، ومخصصات استثنائية تصل إلى 17.8 مليون ريال تتعلق بشكل رئيسي بإغلاق خمسة متاجر للبيع بالتجزئة في السعودية، بهدف ترشيد وتحسين ربحية شبكة أعمال البيع بالتجزئة.