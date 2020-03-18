"هيرميس" تعيد تقييم حصتها في بنك الاعتماد لهذه الأسباب

أعلنت المجموعة المالية "هيرميس" أنه في ضوء الأوضاع السياسية الراهنة وحالة عدم الاستقرار التي يواجهها لبنان، فقد قررت المجموعة المالية هيرميس إعادة تقييم القيمة العادلة لحصتها في بنك الاعتماد اللبناني وخفض القيمة العادلة لهذا الاستثمار بنسبة 36% من خلال قائمة الدخل الشامل الأخرى في القوائم المالية عن السنة المالية 2019. مؤكدة أنها ستواصل تقييم تطور الأوضاع في لبنان واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة عند الضرورة.

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ولدى إعلانها عن نتائج أعمال 2019، أشارت "هيرميس" إلى تمكنها من تحقيق صافي ربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بنحو 1.4 مليار جنيه خلال عام 2019 بنمو سنوي يبلغ 36%، مدفوعًا بنمو الإيرادات بمعدل 20% لتبلغ 4.8 مليار جنيه خلال العام الماضي.

ويعكس نمو إيرادات الشركة خلال عام 2019 الأداء القوي لقطاعي بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي، حيث ارتفعت إيرادات قطاع بنك الاستثمار بنسبة 12% لتبلغ 3.6 مليار جنيه خلال عام 2019، بينما ارتفعت إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي بنسبة سنوية بلغت 52% لتسجل 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وذلك في ضوء نمو إيرادات شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر بمعدل سنوي 66% لتبلغ مليار جنيه في عام 2019.

وأشارت نتائج أعمال المجموعة إلى ارتفاع الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 23% ليبلغ 3.4 مليار جنيه خلال عام 2019، حيث مثل 71% من إجمالي إيرادات المجموعة خلال نفس الفترة، وذلك على خلفية نمو إيرادات المحاور الثلاثة للأتعاب والعمولات.

وبلغت إيرادات قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية نحو 1.5 مليار جنيه خلال عام 2019، بمعدل نمو سنوي يبلغ 9%. ويعكس ذلك نمو إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 16% ليسجل 1.2 مليار جنيه، مع ارتفاع عمولات الوساطة بأسواق السعودية والكويت والإمارات والأسواق المبتدئة وكذلك المردود الإيجابي لقطاع المنتجات المهيكلة.

وقد ساهم ذلك في الحد من أثر تراجع إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بنسبة سنوية 10% لتبلغ 328 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك على الرغم من تنوع وزيادة عدد الصفقات التي قام فريق القطاع بتنفيذها خلال العام.

من جانب آخر، ارتفعت إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر بمعدل سنوي بلغت نسبته 15% لتبلغ 624 مليون جنيه في عام 2019، ويعكس ذلك نجاح تخارج شركة "فورتكس انيرجي" من محفظة مشروعات طاقة الرياح خلال الربع الأول من عام 2019، وهو ما أثمر عن تسجيل قطاع الاستثمار المباشر إيرادات بقيمة 341 مليون جنيه، بزيادة سنوية ملحوظة بلغت نسبتها 133%. وقد ساهم ذلك في الحد من أثر تراجع إيرادات قطاع إدارة الأصول بمعدل سنوي 29% إلى 283 مليون جنيه خلال عام 2019.

وارتفعت إيرادات أدوات الخزانة وعمليات سوق المال بنسبة سنوية 14% لتبلغ 1.4 مليار جنيه خلال عام 2019، حيث مثلت 29% من إجمالي إيرادات المجموعة المالية هيرميس خلال نفس الفترة.

في المقابل، شهد 2019 ارتفاع المصروفات التشغيلية للمجموعة بنسبة 17% لتبلغ 3.0 مليار جنيه. ويعكس ذلك زيادة الرواتب نتيجة ارتفاع عدد الموظفين بشركة "تنمية" مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع مصروفات العاملين المتغيرة والمصاحبة لنمو إيرادات الشركة، علاوةً على ارتفاع المصروفات التشغيلية لقطاع التمويل غير المصرفي وشركة "تنمية" على وجه التحديد.

ومع ارتفاع الإيرادات بمعدل يتجاوز نمو المصروفات التشغيلية، ارتفع صافي الأرباح التشغيلية بمعدل سنوي 26% إلى 1.8 مليار جنيه خلال عام 2019.