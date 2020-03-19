أرباح الجزيرة تكافل السنوية تنمو 18% إلى 37.8 مليون ريال

أعلنت شركة الجزيرة تكافل تعاوني، اليوم الخميس، عن النتائج المالية لعام 2019، والتي أظهرت تحقيق الشركة نموا في الأرباح قبل الزكاة قدره 18.6% لتصل إلى 37.8 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن ارتفاع الأرباح يعود إلى الارتفاع في صافي نتائج الاكتتاب بمبلغ قدره 5.619 مليون ريال.

وارتفع صافي الأقساط المكتسبة خلال العام إلى 101,072 ألف ريال سعودي مقابل 79,833 ألف ريال سعودي للعام السابق، أي بارتفاع قدره 26.6%.

وارتفع صافي المطالبات المتكبدة خلال العام الحالي لتصل إلى 2.377 مليون ريال سعودي مقابل 1.398 مليون ريال سعودي للعام السابق، أي بزياده قدرها 70.02%.

وارتفعت المصاريف التشغيلية، شاملة مخصص أقساط التأمين المدينة المشكوك في تحصيلها، بمبلغ 1,502 ألف ريال سعودي عن العام السابق، أي بارتفاع قدره 25.82٪ والذي قابله ارتفاع في الأرباح من الاستثمارات والإيرادات الأخرى بمبلغ 264 ألف ريال سعودي عن العام السابق أي بارتفاع قدره 22.66٪.

وبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للعام الحالي 130,283ألف ريال سعودي، مقابل 101,145 ألف ريال سعودي للعام السابق، مما يمثل ارتفاعا قدره 28.81٪. بينما ارتفع صافي أقساط التأمين المكتتبة لتصل إلى 109,468 ألف ريال سعودي مقابل 82,520 ألف ريال سعودي للعام السابق أي بارتفاع قدره 32.65٪.

وارتفعت الإيرادات من الاستثمارات لتبلغ 12,096 ألف ريال سعودي للعام الحالي، مقابل 10,756 ألف ريال سعودي للعام السابق، أي بارتفاع قدره 12.46٪.

وارتفع الفائض من عمليات التأمين مخصوما منه الأرباح من الاستثمارات لحملة الوثائق للعام الحالي ليصل إلى 32,123 ألف ريال سعودي، مقابل 27,104 ألف ريال سعودي للعام السابق، مما يمثل ارتفاعا قدره 18.52٪.