أزمة كورونا.. توقعات بتراجع سوق التأمين البحري في مصر

توقع الاتحاد المصري للتأمين تراجع حجم أقساط فرع التأمين البحري على المستوى المحلي والعالمي خلال الفترة المقبلة، متأثراً بتراجع نشاط التجارة وحركة النقل في الأسواق المختلفة نتيجة لتفشي فيروس كورونا بها.

بما سيفقد شركات التأمين حجم أعمال كبيرا من وثائق التأمين البحري في المرحلة القادمة.

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وفي هذا السياق، أوضح رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة GIG للتأمين علاء الزهيري، في مقابلة مع "العربية"، أن هناك أنواعا أخرى من وثائق التأمين التي تصدرها شركات التأمين ستتأثر لاسيما الشركات التي تستهدف قطاع الفنادق والسياحة، وسط إغلاق العديد من مطارات العالم وتوقف حركة النقل الجوي.

من ناحية أخرى، لفت الزهيري إلى أن هيئة الرقابة المالية في مصر قد قررت اليوم تأجيل سداد أقساط التأمين للعملاء.

واعتبر أن قطاع التأمين الصحي هو المستفيد الأكبر من أزمة تفشي فيروس كورونا، إلى جانب تأمين الحياة الفردي.