أكسترا تعتزم شراء 100 ألف سهم من أسهمها

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (أكسترا)، اليوم الخميس، عن عزمها شراء 100 ألف سهم من أسهمها، والتي تمثل نحو 4% من إجمالي أسهم الشركة.

وأضافت، في بيان للسوق المالية السعودية (تداول)، أن عملية الشراء تأتي بهدف الاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج أسهم موظفي الشركة وهي خطة الحوافز طويلة الأجل.

وأشارت إلى أنه سيتم تمويل عملية الشراء من التوزيعات النقدية لأسهم الخزينة والمحتفظ بها ضمن برنامج أسهم موظفي الشركة.

وأكدت على ضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وأوضحت أن الأسهم المشتراة لن يكون لها أصوات في جمعيات المساهمين.