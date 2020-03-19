البوتاس العربية تسدد 45.8 مليون دولار ضرائب مبكرة بسبب كورونا

قرر مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المبادرة بدفع مستحقات الخزينة الأردنية من ضريبة الدخل عن عام 2019 والبالغة 32.5 مليون دينار (45.8 مليون دولار) وذلك قبل تاريخ استحقاقها.

وتأتي هذه الخطوة من الشركة دعماً للتدفقات النقدية للخزينة الأردنية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والأوضاع الاستثنائية، جراء تطبيق قانون الدفاع في الأردن من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد المسمى علمياً "كوفيد-19".

وبلغت ضريبة الدخل التي ترتبت على شركة البوتاس العربية عن عام 2019 مبلغ 53 مليون دينار قامت الشركة بتسديدها بالكامل قبل تاريخ استحقاقها.

كما قامت الشركة بتسديد كامل المبالغ المترتبة عليها كرسوم تعدين عن العام 2019 والبالغ مجموعها 25 مليون دينار قبل تاريخ استحقاقها أيضاً.

يذكر أن شركة البوتاس العربية، المدرجة في بورصة عمان، تأسست عام 1956، لها امتياز لاستثمار املاح ومعادن البحر الميت، ويرأس مجلس إدارتها جمال الصرايرة.