الجوف تتكبد 21 مليون ريال خسائر سنوية وتوصية بتوزيع أرباح

تكبدت شركة الجوف للتنمية الزراعية خسائر سنوية 21 مليون ريال في 2019، مقابل أرباح في 2018 بلغت 35.7 مليون ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في 2019، نحو 359 مليون ريال، مقابل أرباح 49.5 مليون ريال في 2018، بانخفاض 99.2%.

وأرجعت الشركة تحقيق صافي خسارة لعام 2019 بالمقارنة مع صافى ربح عام 2018 إلى انخفاض مبيعات العام بنسبة 37.47% بقيمة 134.49 مليون ريال، وارتفاع نسبة تكلفة المبيعات إلى المبيعات من 71.19% إلى 81.96%، مما كان له أثر على انخفاض مجمل الربح بقيمة 62.88 مليون ريال بنسبة 60.83%، بالإضافة إلى زيادة المصروفات الأخرى نتيجة تكوين مخصصات هبوط بيوت محمية واستبعاد أشجار فاكهة بإجمالي مبلغ 17.44 مليون ريال، وذلك على الرغم من انخفاض مصروفات البيع والتوزيع بقيمة 13.21 مليون ريال بنسبة 36.71%، وانخفاض مصروف الزكاة بنسبة 32.46%.

وأعلنت الشركة إنهاء عقد عمل المدير العام للشركة عبدالعزيز بن محمد الحسين بالتراضي بناء على طلبه اعتباراً من 30 أبريل المقبل، وبتعيين المهندس مازن عبدالله محمد باداود، في منصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ 01-04-2020، على أن يزاول مهامه كرئيس تنفيذي اعتباراً من تاريخ 01-05-2020، وإلى ذلك الحين سيستمر عبدالعزيز بن محمد الحسين في القيام بدوره كمدير عام لحين انتقال المهام للرئيس التنفيذي الجديد.

وأوصى مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية بتوزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2019 من بند الأرباح المبقاة، بواقع 5%، بحصة 0.5 ريال لكل سهم، وبإجمالي توزيعات 15 مليون ريال.