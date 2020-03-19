العبداللطيف تتكبد خسائر سنوية 11.7 مليون ريال في 2018

تكبدت شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي خسائر سنوية بلغت 11.67 مليون ريال، خلال 2019، مقارنة مع أرباح بلغت 8.03 مليون ريال، في 2018.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية لشركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي في 2019، نحو 3.6 مليون ريال، مقابل أرباح 24.2 مليون ريال، في 2018.

وقالت الشركة إن انخفاض إجمالي الربح وصافي الدخل من العمليات الرئيسية وصافي ربح السنة والدخل الشامل للسنة مقارنة بالعام السابق إلى:

-انخفاض المبيعات نتيجة انخفاض الطلب على المنتجات

- انخفاض هامش الربح على المنتجات بسبب المنافسة القوية بالأسواق المحلية والخارجية.

-ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة الانخفاض في الطاقة التشغيلية للتصنيع وتحمل أعباء التكاليف التشغيلية الثابتة غير المستغلة.

- ارتفاع تكلفة المبيعات منسوبة إلى المبيعات.

- ارتفاع المصاريف البيعية والمصاريف التمويلية رغم الانخفاض في المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف الزكاة

- الانخفاض في قيمة الاستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة وكذلك إثر الدراسة الاكتوارية لاحتساب مخصص نهاية الخدمة .وتجدر الإشارة إلى الانخفاض في تقييم مخزون المواد الخام الأساسية (بسبب انخفاض سعر تلك المواد في نهاية الفترة).