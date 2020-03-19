إياتا تطالب بخطة طوارئ بـ200 مليار دولار لإنقاذ صناعة الطيران

طالب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) بخطة طوارئ لتوفير 200 مليار دولار لإنقاذ صناعة الطيران.

وكان نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط محمد البكري، قد أكد إلغاء 16 ألف رحلة طيران للركاب في الشرق الأوسط، منذ نهاية يناير.

وأضاف في تصريحات، اليوم الخميس، أن شركات الطيران خسرت حتى 11 مارس إيرادات بقيمة 7.2 مليار دولار، مشيرا إلى أن الشركات الطيران في المنطقة "تنزف"، ولا إيرادات قادمة.

موضوع يهمك قال نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، محمد البكري، إنه منذ نهاية يناير، جرى... كورونا يكبد شركات طيران الشرق الأوسط 7.2 مليار دولار سياحة وسفر

خسائر البحرين

وذكر البكري أن فيروس كورونا كلف البحرين إيرادات أساسية بقيمة 200 مليون دولار، وقد ينجم عنه خسارة 5000 وظيفة.

وأوضح أنه قد يتم فقدان ما يقرب من 20 ألف وظيفة بقطاع الطيران في الكويت بسبب كورونا، كما أن الفيروس يهدد 33 ألف وظيفة بقطاع الطيران في قطر.

السعودية والإمارات

وأضاف نائب رئيس إياتا أن السعودية قد تخسر 16 مليون راكب و3.1 مليار دولار من الإيرادات الأساسية وما يزيد عن 140 ألف وظيفة بقطاع الطيران مهددة بسبب كورونا.

وأوضح البكري أن الإمارات قد تخسر 13.6 مليون راكب وإيرادات أساسية بقيمة 2.8 مليار دولار، وهناك 163 ألف وظيفة بقطاع الطيران مهددة بسبب كورونا.

مصر

وأشار إلى أن فيروس كورونا في مصر قد يؤدي إلى عدم سفر 6.3 مليون راكب وخسارة نحو مليار دولار من الإيرادات الأساسية وتهديد 138 ألف وظيفة.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 225 ألف وظيفة بقطاع الطيران في خطر بسبب كورونا.

وأكد على أن شركات الطيران بالشرق الأوسط تواجه أزمة سيولة، واقترح أن تقدم الحكومات دعما ماليا مباشرا لشركات الطيران في الشرق الأوسط.

تكاليف الوقود

وأوضح أن السعودية والمغرب ألغتا مؤقتا متطلبات متعلقة بالمدرجات المخصصة لشركات الطيران.

وأشار إلى أن انخفاض تكاليف الوقود يساعد شركات الطيران لكنه لا يكفي لتعويض خسائر فيروس كورونا.