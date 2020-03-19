بلومبيرغ: طيران الإمارات تخطط لوقف أسطولها من A380

ذكرت وكالة بلومبيرغ أن شركة طيران الإمارات ستوقف معظم أسطولها من طراز إيرباص A380 الذي يتكون من 115 طائرة، وذلك نتيجة انخفاض الطلب بسبب انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد أن أوقفت الشركة أكثر من 20 طائرة من هذا الطراز، بالإضافة إلى تطلعها إلى تأخير تسليم آخر طلبية لها من هذا الطراز.

وكان رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، قد قال في رسالة بالبريد الإلكتروني: "قلصت طيران الإمارات بالفعل رحلات نقل المسافرين لشهر مارس/آذار تقليصا كبيرا عبر شبكتنا، ومن المرجح إجراء مزيد من التخفيضات مع مراجعتنا لأحدث تطورات الوضع".

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وأضاف أن طلب المسافرين يتعرض لضغوط متزايدة، وأن أعمال التموين والطيران ودناتا، وهي وحدة لمجموعة الإمارات، ستشهد "تراجعات أكبر" مع قيام مزيد من شركات الطيران بتقليص الخدمات، لكنه قال إن نشاط شحن البضائع "يبلي بلاء حسنا".

وأكدت شركة طيران الإمارات أنها تُخضع جميع طائراتها التي تغادر دبي لإجراءات احترازية تتضمن تنظيف وتعقيم مقصورات الركاب بصورة مكثفة وشاملة.

وأوضحت الشركة أنها في المتوسط، تخضع مئتين وثماني وأربعين طائرة لعملية التنظيف والتعقيم الشاملة في غضون 24 ساعة.

وأعلنت طيران الإمارات أنه إذا قامت طائرة ما بنقل حالة مشتبه بها أو حالة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19"، فحينها تقوم بعملية تنظيف وتطهير عميقة تستغرق ما بين ست وثماني ساعات تتضمن رش المقصورة الداخلية بمواد مطهرة.

إضافة إلى ذلك، وفرت طيران الإمارات لعملائها مزيداً من الخيارات والمرونة لتعديل مواعيد سفرهم من دون تحمل رسوم تغيير وإعادة إصدار التذاكر.

وتسري سياسة السماح هذه على التذاكر الصادرة من السابع من مارس ولغاية نهاية الشهر.