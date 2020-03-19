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تبوك الزراعية توافق على تخفيض رأس المال بنسبة 46%

المصدر: دبي - العربية.نت
تبوك الزراعية توافق على تخفيض رأس المال بنسبة 46%
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أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية، اليوم الخميس، عن نتائج الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية للشركة.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الجمعية التي بلغت نسبة الحضور بها 4.66%، أقرت الموافقة على تخفيض رأس المال من 450 مليون ريال سعودي، إلى 241.767 مليون ريال سعودي، بنسبة تخفيض قدرها 46.274٪ من رأس مال الشركة.

وسبب تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 208 مليون ريال سعودي.

وأوضحت الشركة أنه سيتم تخفيض رأس المال عبر إلغاء 20.82 مليون سهم من أسهم الشركة، وسيتم تخفيض 0.46274 سهم لكل 1 سهم.

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